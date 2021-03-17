بالتفصيل طريقة وخطوات الحصول على قروض وتمويل شخصي من بنك الراجحي 1442

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عن كيفية الحصول سواء على قروض أو تمويل شخصي من أجل تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، ويقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات على الطريقة الشرعية والإسلامية، حيث يتم منح المواطنين قروضا وفقا للعديد من الشروط التي يجب أن تتوافر بهم، حيث من الضروري أن تطبق هذه الشروط على المواطن الذي يرغب بالحصول على التمويل، وفي سطور هذا المقال سنتظرف إلى كل الخطوات بشكل مفصل.

شروط الحصول على تمويل من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عدد من الشروط، والتي من الضروري والمهم أن يلتزم بها كافة المواطنين، وذلك حتى يتسنى لهم الحصول على القرض أو التمويل الشخصي، حيث يجب أن لا يتجاوز سن الراغب في التمويل عن 65 عام، وأن لا يقلمبلغ التمويل عن 2000 ريال سعودي، كما يجب أن تقوم بتحويل راتبك عبر مصرف الراجحي وذلك من أجل خصم الأقساط، ويجب ان يكون المواطن يعمل في جهة معتمدة لدى المصرف.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي أو عقاري

يطلب المصرف من الشخص الذي يريد أن يحصل على تمويل سواء شخصي أو عقاري، احضار عدد من المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لاتمام معاملة البنك، ونتعرف عليها معكم كالتالي.

أولا يحضر المواطن صورة من بطاقة الهوية السعودية ويجب أن تكون سارية. ثانيا يحضر المواطن خطاب التوظيف ومن الضروري أن يكون موقع بختم الغرفة التجارية، اذا كان الموظف يعمل في القطاع الخاص. ثالثا تعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل. رابعا عرض سعر مكتمل البيانات. خامساصورة من سند الملكية (الوجهان). سادسا إقرار بأنك قمت بفحص العقار. سابعا يحضر خريطة خاصة بموقع العقار.

الخطوة رقم 1، التوجه نحو رابط موقع بنك الراجحي الرسمي على الانترنت. الخطوة رقم 2، اذا كان لديك حساب متاح قم بتسجيل الدخول، واذا لم يتوفر أنشأ حساب جديد. الخطوة رقم 3، قم بادخال كافة المعلومات المطلوبة مثل اسمك وعمرك. الخطوة رقم 4، قم بكتابة رقم الهوية أو هوية المقيم. الخطوة رقم 5، انتقل إلى بقية الأماكن المخصصة وقم بتعبئتها كما هو مطلوب منك وتأكيد.

خطوات الحصول على تمويل من بنك الراجحي