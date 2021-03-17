رابط منصة مدرستي madrasiti sa1442 تسجيل حضور الطلاب بدون إي صعوبات و تقديم حلول بديلة

منصة مدرستي، تم إعتماد المنصة لاستكمال العملية التعليمية منذ منتصف العام الماضي 1441 ليتم من خلالها إستمرار فاعليات التعلم بصورة افتراضية يتواصل فيها الطالب والمعلم من خلال شبكات الإنترنت، وبعد إنتشار فيروس كورونا المستجد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ضرورة حماية المملكة ومواطنيها وتطبيق كافة أجرأت الوقاية وذلك لمنع تفشي الوباء ومنع المرض عن المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني في السعودية ومعظم الدول الموجود بها الفيروس لحماية الأفراد قدر المستطاع.

منصة مدرستي تسجيل حضور الطلاب 1442

يتم قبول طلبات تسجيل حضور الطلاب يوميا علي منصة مدرستي من قبل عدد لا حصر لة، وقد يتعرض بعض الطلاب لصعوبات في الدخول علي المنصة فتوجد العديد من الشكاوي بعد قدرة بعض الطلاب الدخول علي المنصة لعدم وجود حساب ميكروسوفت، والحل الأفضل لذلك هو التوجة الي نظام نور ومن المؤكد أن لكل طالب حساب علي النظام مسبقا، ويمكن إن يتواصل مع الدعم الفني لطلب المساعدة، وتوجد عدة مشاكل أخري قد تواجة بعض الطلاب أترك تعليق أسفل الخبر لتقديم الحلول المناسبة علي الفور.

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي

يمكنكم الآن الدخول علي رابط منصة مدرستي تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي، حيث يتم مراقبة حضور الطلاب ورصدة من قبل القائد ويتمكن الطالب من معرفة أيام الغياب الخاصة بة عن طريق التوجة الي القائمة الرئيسية في المنصة والنقر علي تقارير وإحصائيات ثم إختيار متابعة الغياب، ويتواصل المعلم بطريقة مباشرة مع التلاميذ عبر غرف الدردشة الصوتية والمرئية الموجودة في المنصة لضمان فاعلية التواصل واستمرار المنافسة بين كل الطلاب وزملائهم وزميلاتهم في ضوء رقابة وإشراف القائد.