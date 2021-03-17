أخبار اليمن : استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدة

استمرار تصعيد قوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها وخرق الهدنة في الحديدة، في حين شن الطيران 31 غارة على أربع محافظات وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً من بينها محاولة تسلل شمال شرق منطقة المنظر واستحداث تحصينات قتالية في المنظر وغارة لطيران حربي على الصليف، و41 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 430 صاروخاً وقذيفة و110 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة .

وتضمنت الخروقات 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والمنظر والفازة وتحليق 15 طائرة حربية في أجواء مدينة الحديدة والصليف والمنظر وسبع طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والجبلية.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، وشن الطيران غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارة على منطقة البقع قبالة نجران.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية حيران وعزلة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة، وغارة على مديرية خارف بمحافظة عمران.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 20 غارة على مديرية صرواح، وغارتين على مديرية مدغل.

