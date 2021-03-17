أخبار اليمن : منظمة تكشف عن 29 اصابة بشلل أطفال في اليمن

منظمة تكشف عن 29 اصابة بشلل أطفال في اليمنكشفت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء عن عدد الحالات المصابة بشلل الأطفال في اليمن من سلالة الدائر المشتق من اللقاح من النمط 1.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع الافتتاحي للجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته في إقليم شرق المتوسط.. بلغ عدد حالات الإصابة في اليمن 29 حالة.

وتهدف اللجنة الفرعية الإقليمية الجديدة إلى جمع الدول الأعضاء في الإقليم للتركيز على تجديد التضامن والالتزام الإقليميين اللازمين.. لتحقيق هدف استئصال شلل الأطفال.

وقد وافقت الدول الأعضاء رسمياً على إنشاء اللجنة.. بموجب قرار اعتمدته اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في دورتها السابعة والستين التي انعقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وقال الدكتور أحمد المنظري الذي دعا للاجتماع : “نسعى، من خلال عقد لقاءات بين وزراء الصحة في الإقليم.. إلى تسليط مزيدٍ من الضوء على طوارئ شلل الأطفال، وحشد الدعم السياسي والمالي وضمان العمل الجماعي في مجال الصحة العامة كإقليم وتكتلات، بدلاً من العمل مع كل بلد على حدة”.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع ، حصلت المجلة الطبية على نسخة منه ، لا يزال انتشار شلل الأطفال في الإقليم يمثل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). واستمر فيروس شلل الأطفال البري في الانتشار ليتجاوز المستودعات الرئيسية في البلدين الموطونين به.. (وهما أفغانستان وباكستان)، كما حدثت فاشيات لفيروسات شلل الأطفال الدائرة المشتقة من اللقاحات من النمطين 1 و2.. ويشهد الإقليم اتساعاً كبيراً في رقعة فاشيات فيروسات شلل الأطفال الدائرة المشتقة من اللقاحات من النمط 2.

واتفقت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الافتتاحي الذي عقد افتراضياً على أربعة مجالات استراتيجية تهدف إلى اتخاذ إجراءات مُنسَّقة ودعم الجهود الإقليمية الرامية إلى استئصال شلل الأطفال، وأقرت اللجنة الفرعية ترشيح الرؤساء المشاركين: وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، ووزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن العويس.

وقال الدكتور حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.. “ضاعت 80 مليون فرصة تقريباً للحصول على التطعيم، لكننا نمضي قُدُماً. فمن خلال هذه اللجنة الفرعية الإقليمية الجديدة، نهدف إلى تعويض الفرص المفقودة والاستفادة من المصداقية التي بناها برنامج استئصال شلل الأطفال.. من خلال دعمه لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والعودة للتركيز على هدفه الأساسي، وهو استئصال شلل الأطفال”.

ووفقا لمكتب المنظمة فإن عدد حالات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط في 2020 بلغ 140 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري.. “منها 56 في أفغانستان، و 84 في باكستان، و 29 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 1 ، جميعها من اليمن.

إضافة إلى 515 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2، 308 في أفغانستان، و135 في باكستان، و58 في السودان، و 14 في الصومال.

كما تم الكشف عن سلالات من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 في أنظمة الصرف الصحي في مصر.. إضافة لسلالات من فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 في مياه الصرف الصحي في جمهورية إيران الإسلامية، من دون دليل على الانتشار المحلي.

