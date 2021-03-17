الرئيس التونسى: حان الوقت لتجاوز كل الخلافات مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس التونسى فى وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، فى زيارة هى الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسى، وكان فى استقباله رئيس المجلس الرئاسى الليبى السيد محمد المنفى. وتهدف الزيارة إلى دعم المسار الديمقراطى فى ليبيا بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة.

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