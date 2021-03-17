موسكو تندد بقرار بريطانيا تعزيز ترسانتها النووية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف: "نأسف بشدة لأن المملكة المتحدة اختارت هذا الطريق لزيادة الرؤوس الحربية النووية. هذا القرار يضر بالاستقرار الدولى والأمن الاستراتيجى"، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أعلن عن نية رفع المملكة المتحدة سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها إلى أكثر من 40%.
وكشفت صحيفتَا "ذا جارديان" و"ذا صن"، عن وثيقة تؤكد أن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التى يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا بخفض مخزونها إلى 180 رأسًا حربيًا بحلول منتصف 2020.
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