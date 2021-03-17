بايدن: بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخلاته فى الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما قالت سفارة روسيا فى واشنطن، إن اتهامات الاستخبارات الأمريكية للجانب الروسى، بـ"التدخل" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا أساس لها من الصحة.

وأضافت السفارة، فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيسبوك": "تعتبر الوثيقة التى أعدتها أوساط الاستخبارات الأمريكية، مجموعة أخرى جديدة من الاتهامات التى لا أساس لها، ضد بلادنا بالتدخل فى العمليات السياسية الداخلية الأمريكية"، مشيرة إلى أنه: "لم يتم تقديم أى حقائق أو أدلة ملموسة على مثل هذه المزاعم".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا، "بمحاولة إحباط فوز جو بايدن ومساعدة دونالد ترامب فى إعادة انتخابه"، وكذلك "زرع الفتنة" فى المجتمع الأمريكي.