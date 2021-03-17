برنامج شحن شدات ببجي مجانا احصل علي شدات لا نهائية بكل سهولة

برنامج شحن شدات ببجي ، تعتبر لعبة ببجي هي الأكثر استخداماً وتحميلاً علي الهواتف، كما أنها لاقت شهرة وجماهيرية عالية، ويسعى كثير من لاعبيها للحصول علي شدات لكي يستطيعوا شراء الأسلحة القوية والأزياء الجميلة ويتمتعوا بالمزايا التي تقدمها لعبة ببجي لهم، ولكن بعض الطرق تتطلب المال لشراء الشدات أو رصيد من جوالك، وهناك طريقة يمكنك تحويل شدات لأصدقائك في اللعبة، ولكن يوجد برامج وتطبيقات لشحن الشدات مجانية لك بكل سهولة.

برنامج شحن شدات ببجي

تعتبر الشدات ببجي بمثابة العملات والأموال التي يستخدمها لاعبي ببجي لشراء كل ما هو موجود داخل اللعبة، وكما ذكرنا سابقاً أن هناك العديد من الطرق للشحن والحصول علي شدات، هذا البرنامج أيضاً سيساعدك إليك التفاصيل.

برنامج دالي بازر Daily Buzzer

هذا البرنامج يشبهه تطبيق mGamer، يقدم برنامج دالي بازر خاصية الحصول علي نقاط وتجميعها من خلال القيام ببعض المهام أو الخطوات الموجودة داخل البرنامج، ثم يمكنك تحويل هذه النقاط إلي شدات مجانية في لعبة ببجي، كل ما عليك هو تحميل البرنامج من متجر جوجل، وقم بتثبيته علي جوالك وافتحه، ستجد اختيارات كثيرة يمكنك من خلالها الحصول علي نقاط ومنها:

اكسب نقاط من عجلة الحظ الموجودة بالبرنامج، اضغط علي spin&win وقم بالضغط لتربح بعض النقاط، ثم قم بإضافة هذه النقط إلي محفظتك. وأيضاً اكسب هدايا من خلال الصندوق السحري الموجود بالبرنامج. جمع نقاطك عند مشاركة البرنامج علي حسابك الشخصي في تطبيق الواتساب. قم بتحميل بعض الألعاب المتاحة علي برنامج دالي بازر واحصل علي نقاط بعد التحميل، وذلك عن طريق الضغط علي اي لعبة تريد تحميلها واضغط عليها، ثم قم بتثبيتها علي جوالك. سيطرح عليك البرنامج قراءة بعض المقالات الإخبارية أو الرياضية وبعد أن تقم بقراءتها سيعطيك نقاط.

طرق الحصول علي نقاط من خلال البرنامج

بعد أن قمت بتجميع العديد من النقاط من خلال أي طريقة ذكرت سابقاً، لتحويل هذه النقاط إلي شداتك في لعبة ببجي اتبع الخطوات التالية: