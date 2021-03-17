مقطوعة الضمان الاجتماعي… موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 والاستعلام عنها برقم الطلب 1442

عمليات بحث مكثفة حالياً من قبل المواطنين المتقدمين في مقطوعة الضمان الاجتماعي يرغبون في معرفة موعد إيداع المساعدة المقطوعة بعد تأخرها بشكل كبير، وبالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم حتى تساعد المواطنين على شراء مستلزمات الشهر، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والأسر الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم وهذا من ضمن المحاولات التي تقوم بها المملكة للنهوض والارتقاء والاهتمام بالمواطنين.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

من أكثر الأكثر التي يزداد البحث عنها عبر محركات البحث في السعودية هو موعد صرف المساعدة المقطوعة، كما يتسأل المواطنين بينهما وبين أنفسهم عن الموعد المحدد لصرفها، والتي لم تحدده حتى تلك اللحظة وزارة الموارد البشرية، والتي أكدت أنه المساعدة المقطوعة سيتم صرفها عما قريباً جداً خلال شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم، وأن الهدف الرئيسي من صرف المساعدة المقطوعة هو توفير حياة كريمة للمواطنين والتغلب على متطلبات الحياة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط من أجل التسجيل في مقطوعة الضمان، ومن بين تلك الشروط:

أن يكون المتقدم في المساعدة سعودي الجنسية ومتواجدة في المملكة باستمرار ولا يغيب عنها لأكثر من 3 شهور.

ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية باسمه.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض والأسر الأكثر احتياجاً والمطلقات والأرامل والأيتام.

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عم مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وذلك من خلال الخطوات التالية: