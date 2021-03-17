منصة مدرستي madrasiti school تسجيل حضور الطلاب اليوم عبر تطبيق توكلنا 1442

يتم إستقبال طلاب جميع المراحل التعليمية وكل المعلمين يوميا علي منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا 1442، حيث تم إعتماد المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وتقبل الآباء والأمهات في جميع مدن المملكة فكرة التعليم الإلكتروني أون لاين باعتبارها الحل الأكثر أمان وفاعلية في الوقت الراهن نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينتقل بصورة سريعة بمجرد اللمس أو خروج رزاز متطاير من فم المريض، وتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني في العديد من الدول العربية والأجنبية لحين الوصول الي حلول بديلة أخري.

منصة مدرستي madrasiti school تسجيل حضور الطلاب اليوم

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتوجية الوزارت المختلفة لاتخاذ الاجرأت الأزمة لحماية الأفراد قدر المستطاع، وقامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإيقاف العملية التعليمية هذا العام في المدارس لمنع تزاحم الطلاب في الصفوف المدرسية ومنع الاختلاط اليومي والمباشر بين الطالب والمعلم لحين تجديد الاجرأت الاحترازية والصحية اللازمة من أجل سلامة وصحة الجميع، ويتم الإعتماد بصورة كلية علي منصة مدرستي في الوقت الراهن.

رابط منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا 1442

يبحث الطلاب والطالبات عن رابط منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا لتقديم الواجبات المدرسية والتواصل مع المعلم بطريقة مباشرة عبر غرف الدردشة المتاحة لخدمة التواصل في المنصة، والمنصة تنقل محتوي تعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية من ابتدائية ومتوسط وثانوية عامة، تسعي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق نظام التعليم الإلكتروني تطويع التكنولوجيا لخدمة المتطلبات المعاصرة وهو ماتسعي المملكة لتحقيقة بقدوم عام 2030، ويمكنكم متابعة موقعنا الإخباري بصورة مستمرة للتعرف علي أحدث التطورات التي تشهدها المنصة.