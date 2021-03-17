رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 من وزارة التعليم السعودية لجميع مدارس الفصل الدراسي الثاني

رابط منصة مدرستي التعليمية المفعلة من وزارة التعليم السعودية لطلاب جميع المدارس السعودية نستعرض مع حضراتكم الان وذلك لكونها من المواقع التعليمية المحافظة على مسيرة الطلاب التعليمية على مستوى جميع المراحل التعليمية وذلك لكونها تعمل على توفير العديد من الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب لتكون بديلة من ذهابهم الى مدارس بشكل يومي، مما ترتب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل حيال التسجيل على الموقع بشكل يومي لاثبات الحضور وحل الواجب باستخدام المنصة على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي التعليمية واحدة من المنصات التعليمية التي توفر على طلاب المملكة العربية السعودية سواء طلاب الابتدائية او المتوسطة او الثانوية فرصة تعليمية حقيقية لتعليم عن بعُد باستخدام الحصص الافتراضية المقدمة من وزارة التعليم السعودية بواسطة نخبة من كبار المعلمين والمعلمات لتناول المنهج السعودي بأكمله، فضلاً عن الواجبات المدرسية التي يتم الإعلان عنها بواسطة المدرسين الموجودين داخل المنصة التي بإمكان الطلاب استخدام المنصة على حلها ورفع كذلك تلك الواجبات بجانب حل الاختبارات الشهرية والنهائية المعقودة على المنصة، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق التسجيل على المنصة

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

بامكانكم الان اتمام التسجيل على موقع مدرستي التعليمي وذلك فور اتباع الخطوات التالية