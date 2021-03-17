أخبار اليمن : تحذيرات من طهي الطعام بأواني الألمنيوم

تحذيرات من طهي الطعام بأواني الألمنيوم
كشف العلماء مؤخرا، بعد إجراء تجارب على الفئران، عن مخاطر صحية كبيرة ناتجة عن طهي الطعام في أوان مصنوعة من الألمنيوم.
وركزت التجارب على التحقق من التأثير السام للعناصر الموجودة في الماء المغلي في أوان ألمنيوم جديدة وأخرى قديمة عمرها يصل لستة سنوات.. حيث قدم العلماء للفئرات ما يرغبون من ماء تم غليه في أواني مصنوعة من الألمنيوم لمدة 3 و 4 و 5 أسابيع.
وبحسب وسائل اعلام عربية ، فقد أظهر تحليل المعادن الثقيلة وجود نسبة من الزرنيخ، الرصاص. الكادميوم والألمنيوم في عينات الماء المغلي بتركيزات مختلفة. ووجدت أعلى التركيزات من هذه العناصر في الوعاء الذي وصل عمره لـ 6 سنوات.
أظهرت النتائج حدوث تغيرات في الحيوانات المنوية لهذه الفئران.. بالإضافة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية لهذه الفئران كلما زادت مدة استعمال الفئران لهذه المياه، وزاد عمر الإناء المصنوع من الألمنيوم.
ولاحظ الباحثون زيادة في عدد كرات الدم الحمراء دقيقة النواة، بالإضافة لبعض التشوهات النووية في الفئران المستخدمة في هذه التجربة.. وارتبطت هذه الزيادة أيضاً بزيادة عمر إناء الطهي.
كما وجد تغيرات في وظائف الكبد للفئران التي قامت بشرب المياه المغلية، مما جعل العلماء يعلنون النتائج النهائية لهذه التجربة.. والتي تنص على أن المياه التي تم غليها في أواني الطهي الألومنيوم لها القدرة على إحداث تأثيرات سامة في الخلايا والجينات، وخاصة كلما زاد عمر الإناء.* وكالات
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