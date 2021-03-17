أخبار اليمن : عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز الـ121.2 مليون حالة

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز الـ121.2 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت الـ121 مليون و278 ألف إصابة، تعافى منهم 97 مليونا ونحو 818 ألف مريض، عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون وأكثر من 682 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة، سجلت دول العالم الثلاثاء زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 449 ألف و180 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,847 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وأصبحت البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (549,367 وفاة)، والبرازيل (282,400 وفاة)، والمكسيك (195,119 وفاة)، والهند (159,079 وفاة)، وبريطانيا (125,690 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,231,550 إصابة)، والبرازيل (11,609,601 إصابة)، والهند (11,438,734 إصابة)، وروسيا (4,409,438 إصابة)، وبريطانيا (4,268,821 إصابة).

