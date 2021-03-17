أخبار اليمن : مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب ركامية متفرقة على المرتفعات الغربية المحاذية للسهول الساحلية وصحوة خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

وفي المناطق الساحلية ، أشار المركز إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً في المناطق الساحلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الساحل الغربي .

ولفت إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب تصل سرعة الرياح فيها إلى 30 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال وكذلك ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأفاد المركز أن الاجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة بوجة عام والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على إثارة الاتربة والرمال فيما تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح شرقية معتدلة السرعة.

ونبه المركز رواد البحر والصيادين من ارتفاع الموج واضطراب البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

