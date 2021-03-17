مستوطنون صهاينة يقتلعون 40 شتلة زيتون ويسرقونها بفلسطين

مستوطنون صهاينة يقتلعون 40 شتلة زيتون ويسرقونها بفلسطيناقتلع مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، 40 شتلة زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وسرقوها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله: إن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية" احياة" اقتلعوا 40 شتلة زيتون من أراضي جالود تقع في حوض رقم (6)، موقع الشيخ بشر، وتعود ملكيتها للمواطن راجح سلامة حمود، وسرقوها.

ويشار إلى أن المستوطنين اقتلعوا مطلع العام الجاري العشرات من شتلات الزيتون وسرقوها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام ارتكبت قوات الاحتلال في السادس من شهر فبراير الجاري مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة

