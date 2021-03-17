كيف يستطيع الزمالك التأهل بدوري أبطال إفريقيا؟

تقلصت فرص الزمالك المصري بالبقاء في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد هزيمته أمام الترجي التونسي، الثلاثاء، لكن الفرصة لم تتلاشى تماما.
وخسر الزمالك بهدف دون رد في مواجهته مع ضيفه الترجي التونسي في المباراة، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين فقط بعد 4 مباريات، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني، نادي مولودية الجزائر.
هزيمة الزمالك تعني أن فرصه بالتأهل أصبحت ضئيلة جدا، لكنها ليست مستحيلة تماما.
كيف يتأهل الزمالك لربع النهائي؟
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراتين المقبلتين أمام منافسيه المولودية وتونغيث السنغالي، ليصبح رصيده 8 نقاط.
وينتظر الزمالك خسارة المولودية أمام الترجي في المباراة الأخيرة بالمجموعة، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط.
حينها سيحل الزمالك في المركز الثاني، ويصعد على حساب مولودية الجزائر بالمواجهات المباشرة، بالنظر إلى تعادل الفريقين في المباراة الأولى.
وستكون موقعة المولودية والزمالك في الجزائر، مطلع أبريل المقبل، مفصلية، في تحديد هوية المتأهل الثاني بالمجموعة مع الترجي التونسي.
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