الصحة العالمية تؤكد فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتعتزم الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأمريكية، التوسع فى إنتاج لقاحها "جونسون آند جونسون" فى أوروبا. وسيكون هذا التوسع عبر مصنع الشركة فى إيطاليا، وسيمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد وافق الخميس الماضى، على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون.

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