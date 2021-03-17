نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل تهاني عيد الأم لكل أم غالية تستحق أجمل العبارات وبعض الصور عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيد الأم من أجمل الأعياد التي تحتفل به جميع بلدان العالم، ويختلف يوم الإحتفال بهذا العيد من دولة إلى أخرى كما تختلف العادات وطريقة الإحتفال به، حيث أن في العالم العربي يكون الاحتفال به في يوم 21 مارس من كل عام، فالأم هي الشخصية العظيمة التي تعبت وسهرت والتي لها دور في تربية الأبناء وغرس القيم والأخلاق لديهم، وهي أحن قلب على أولادها إذا حزنوا حزنت مثلهم وإذا فرحوا فرحت مثلهم ولا يوجد لها مثيل في هذا الكون، لذلك يجب علينا الحفاظ عليها وعدم مقاطعتها ولا سبها لأي سبب من الأسباب، ومن خال هذا المقال سوف نقدم عبارات جميلة عن عيد الأم.

كلمات جميلة عن عيد الأم

الأم أجمل هدية أعطاها الله لنا لذلك سوف نكتب أفضل العبارات عن عيد الأم وهي كالتالي:

أهديكم اليوم باقات الزهور، وقنينات عطور وبخور، وقلبي كله سرور لأجل أمي.

يا أجمل من خلق ربي يا قطعة من جنات النعيم .. يا أجمل شئ بحياتي اقولها وكل العرب تسمع امي ثم امي ثم امي الى ان يشتد الوريد.

يا زهرة في بستان قلبي، ونور يضيء كياني أمي الغالية، الله لا يحرمنا منك عيد أم سعيد.

أنتِ بنظر الناس أمّي لكنك بنظري أنت أروع ملاك يحضنُني، ولو تمكّنت لأهديتك عمري.

تمنيت ياأمي أعايدك .. وأول من يبوس راسك .. كلها يا فرحة العيد .. كل سنة وانتي طيبة.

أنتي جمال حياتي وانتي دنيتي فيكي اكتفيت عن العالمين بحبك أمي أحبك.

إن كانت القُلُوبُ من لحم فقلب أُمّيّ كوكب دُرّي يُنيرُعقلي ويحتوي رُوحي ويدفئ عظامُي الباردةُ.

امي الوحيده اللي يتقال لها في متاهاتّك أمان وفي غيابّك والله مالي حياه.

أمي الحبيبة : بين يديك كبرت وفي دفء قلبك احتميت بين ضلوعك اختبأت ومن عطائك ارتويت .. فكل عام وأنت بخير.

أمّي أنتِ خيط الأمل الذي ينير لي المستقبل دومتي لي دوماً.

يا أُمي .. سأكتب لكِ .. وأنا أعرف أن كتابتي إختراق غير مأمون المشاعر .. لتفاصيلك الرائعة .. لذاتكِ الملائكية .. لروحكِ النقية .. ولعمرك النازف بكل حُب .. وعطاءً.

عبارات عن الام المتوفية في هذا العيد

نقدم بعض العبارات لكل أم متوفية اتحرم منها أبنائها وهي كالتالي:

أمي يا روحاً عانت مر الحياة من أجلنا ياقلباً صبر على المرض وقلة الحيلة رحمك الله وغفر لك، طبتي ب جنه لا يفنى نعيمها.

لقد كانت امي امرأة مدهشة .. كانت تضم كل ما في الارض من طيبة .. الله يرحمك يا أمي.

ولأنك دوما قنوعة ولا تحبين حيرتي في عيد الأم سأكتفي بقراءة الفاتحة ووضع باقة من الريحان على قبرك.

احتفلوا بعيد الام بهدوء فهناك من فقد امه ويتألم لفراقها اهو عيد الام اهم يوم لتجديد الحزن.

أمــــي الـغـالـيـه ,, إنــدفــنــتـي فـــي قـــلـــبــي وروحــــي ,, وســتــظـــلين !!! رمــــز الـــحــــيــــاة ,, داااائــــمـــاً وآبـــــداً ,, إلــــــى مـــمـــــاتـــــي.

صور رائعة عن عيد جميع الأمهات

سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام بعض الصور الجميلة عن الأم وهي كالآتي: