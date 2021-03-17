منصة مدرستي التعليمية بالسعودية وكيفية التسجيل الصحيح علي الموقع

منصة مدرستي التعليمية، تعمل السعودية دائما علي تسهيل وتوفير الجهد والوقت علي الجميع داخل المملكة، فقامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستي التعليمية من أجل مصلحة الطالب والمعلم وتسهيل نظام التعلم عن بعد، وفي هذه المقالة سنتعرف علي أهمية المنصة وخطوات التسجيل عليها للاستفادة ودعم الطالب .
بعد تفشي مرض كورونا في البلاد وحرصا من المملكة العربية السعودية علي سلامة أبنائها الطلاب من التعرض إلي العدوى وانتشار الفيروس، قامت بتوفير هذا الموقع التعليمي علي أن توفر المنصة فيديوهات عديدة لشرح المناهج التعليمية، وتوفر المحتوي العلمي والكورسات اللازمة للعملية التعليمية بحسب كل صف عبر الموقع الإلكتروني، ودعم نظام التعلم عن بعد، وسنذكر لك كيفية التسجيل علي منصة بسهولة والاستفادة منها .
وإليك معلومات هامة عن نظام الكفالة الجديد بالسعودية وفوائده إلي الوافدين.كيفية التسجيل في منصة مدرستي
يمكنك التسجيل علي منصة مدرستي من خلال حسابك الخاص في تطبيق توكلنا السعودي من الخطوات الآتية :
- قم بفتح الموقع الخاص بمنصة مدرستي .
- ثم أضغط علي تسجيل الدخول .
- قم بإدخال بياناتك الشخصية الاسم والرقم القومي والمرحلة الدراسية الخاصة بك.
- بعد الدخول علي المنصة سيصبح بإمكانك الاستفادة بالمحتوي العلمي الخاص بالمرحلة الدراسية التي مقدم بها، والتواصل مع معلمين الصف خاصتك .
يمكنك التواصل مع المعلين عبر المنصة بسهولة للاستفسار عن أي مما تريد الاستفسار عنه بخصوص المحتوي العلمي، مع إمكانية إرفاق الملفات وإضافتها عند المراسلة من خلال:
- قم بالدخول علي موقع مدرستي.
- ستلاحظ اختيار ” غرفة المعلمين ” في جانب الصفحة.
- قم بتحديد ما تريد الاستفسار عنه ومراسلة المعلم للسؤال عن المحتوي التعليمي.
- ثم أضغط علي حفظ وإرسال الرسالة إلي المعلم، وبذلك تكون المراسلة بين الطلاب والمعلين عبر منصة مدرستي التعليمية.
الوسوم
منصة مدرستي التعليمية، تعمل السعودية دائما علي تسهيل وتوفير الجهد والوقت علي الجميع داخل المملكة، فقامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستي التعليمية من أجل مصلحة الطالب والمعلم وتسهيل نظام التعلم عن بعد، وفي هذه المقالة سنتعرف علي أهمية المنصة وخطوات التسجيل عليها للاستفادة ودعم الطالب .
بعد تفشي مرض كورونا في البلاد وحرصا من المملكة العربية السعودية علي سلامة أبنائها الطلاب من التعرض إلي العدوى وانتشار الفيروس، قامت بتوفير هذا الموقع التعليمي علي أن توفر المنصة فيديوهات عديدة لشرح المناهج التعليمية، وتوفر المحتوي العلمي والكورسات اللازمة للعملية التعليمية بحسب كل صف عبر الموقع الإلكتروني، ودعم نظام التعلم عن بعد، وسنذكر لك كيفية التسجيل علي منصة بسهولة والاستفادة منها .
وإليك معلومات هامة عن نظام الكفالة الجديد بالسعودية وفوائده إلي الوافدين.كيفية التسجيل في منصة مدرستي
يمكنك التسجيل علي منصة مدرستي من خلال حسابك الخاص في تطبيق توكلنا السعودي من الخطوات الآتية :
- قم بفتح الموقع الخاص بمنصة مدرستي .
- ثم أضغط علي تسجيل الدخول .
- قم بإدخال بياناتك الشخصية الاسم والرقم القومي والمرحلة الدراسية الخاصة بك.
- بعد الدخول علي المنصة سيصبح بإمكانك الاستفادة بالمحتوي العلمي الخاص بالمرحلة الدراسية التي مقدم بها، والتواصل مع معلمين الصف خاصتك .
يمكنك التواصل مع المعلين عبر المنصة بسهولة للاستفسار عن أي مما تريد الاستفسار عنه بخصوص المحتوي العلمي، مع إمكانية إرفاق الملفات وإضافتها عند المراسلة من خلال:
- قم بالدخول علي موقع مدرستي.
- ستلاحظ اختيار ” غرفة المعلمين ” في جانب الصفحة.
- قم بتحديد ما تريد الاستفسار عنه ومراسلة المعلم للسؤال عن المحتوي التعليمي.
- ثم أضغط علي حفظ وإرسال الرسالة إلي المعلم، وبذلك تكون المراسلة بين الطلاب والمعلين عبر منصة مدرستي التعليمية.
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