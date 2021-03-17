madrasati.sa خطوات تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 مايكروسوفت وعبر توكلنا لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية

رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 مايكروسوفت وعبر توكلنا لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك عقب اتمام اصدارها من وزارة التعليم السعودية لتكون متاحة امام الطلاب لاتمام عملتيهم التعليمية باستخدام شبكات الانترنت من المنزل فى ظل الازمة الراهنة من ازمة تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية

رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442

على راس الساعة تعمل منصة مدرستي على تقديم العديد من الخدمات التعليمية التي من خلالها تباشر المملكة العربية السعودية تقديم عدد كبير من الشروح والمناهج التعليمية من المنزل لتكون وسائل للتعلم فى ظل الاونة الاخيرةالتي جاءت على المملكة العربية السعودية لتقليل حد تقصير الطلاب على تلقي الدروس على اكبر شكل ممكن كونها فرصة تعليمية من العيار الثقيل لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية لاستمرار التعليم من خلالها، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الخطوات والطريقة الصحيحة لاستغلالها للتسجيل دااخل موقع مدرستي التعليمية.

حيث بامكان جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية يومياً فتح الموقع بدءً من الاحد الى الخميس واستغلال كم وفير من المعلومات التعليمية وذلك فى ظل الازمة الراهنة من تفشي كوفيد 19 وتفشي فيروس كورونا المستجد، عليه يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات طرق وخطوات التسجيل على المنصة وذلك للاستغلال ماهو معروض داخل المنصة وماهو مفيد اليهم على استكمال عمليات التعلم داخل البلاد.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي التعليمية

بامكانكم فوراً اتمام التسجيل على موقع مدرستي التعليمية فور الدخول على الرابط التالي “هنا” واتمام تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر ووالنقر فى النهاية على ايقونة تسجيل، لتنتقل الى موقع تعليمي من العيار الثقيل يشمل شرح جميع المناهج التعليمية وكافة اجراء المنهج التعليمي السعودي لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يتم تسجيل حضور الطلاب يومياً على المنصة فى ظل الازمة الراهنة من ازمات تفشي كوفيد 19 وذلك بدءً من السادسة صباحاً حسب توقيت السعودية، ليصبح الطلاب جميع المراحل التعليمية استغلال الموقع على التعلم واستنباط المعلومات فى ظل الازمة الراهنة من ارتفاعات حصيلة الاصاباتاليومية المسجلة من وزارة الصحة السعودية.

وبهذا سيصبح بامكانكم استنباط المعلومات داخل الموقع وذلك للحصول على كم وفير من المعلومات لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى ظل الازمة الراهنة من ازمة تفشي الوباء وارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم على مدار الساعة وذلك فى ظل الازمة الراهنة من تفشي الوباء على مستوي البلاد.

مواعيد عمل المنصة

علماً على ان عند الحديث على مواعيد عمل المنصة التعليمية مدرستي فسنجدها انها تعمل يومياً امام جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وذلك لمساعدتهم على اتمام تعليميهم عن بعُد وذلك بدءً من السادسة صباحاً حتي مساء نفس ذات اليوم، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم على راس الساعة خطوات وطرق التسجيل الصحيحة على المنصة بشكل الكتروني.