دوري السوبر الإفريقي.. ما البطولة التي اقترحها رئيس فيفا؟

عاد الحديث عن بطولة "دوري السوبر الأفريقي" مرة أخرى، على هامش تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بالعاصمة المغربية الرباط، لحضور انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي حُسمت لصالح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

إنفانتينو كان اقترح في نوفمبر 2019، على هامش زيارته لجمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي مازيمبي، إطلاق دوري إفريقي يضم أفضل الأندية في القارة، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للفيفا.

وقال إنفانتينو، خلال تواجده في الكونغو: "سنضع أفضل 20 ناديا في إفريقيا في بطولة تُشبه الدوري وهو ما قد يُحقق عائدات مالية لا تقل عن 200 مليون دولار، وتكون ضمن أفضل عشر بطولات حول العالم".

وتطرق إنفانتينو، خلال تواجده بندوة نظمها الاتحاد الإفريقي في مدينة الرباط، في مطلع العام الماضي 2020، إلى البطولة التي اقترحها قبل أن يتم مناقشة الأمر مرة أخرى في الرباط ولكن هذه المرة على هامش انتخابات الكاف.

باربرا غونزاليس، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، التقت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنفانتينو، على هامش انتخابات الكاف، وتُشير في حديثها لـ "دوت الخليج"، إلى أنهما تناقشا في عدة أمور من بينها دوري السوبر الإفريقي؛ وتتمنى تواجد ناديها بالبطولة المقترحة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، إلى أنها ورئيسها في النادي تحدثا منذ أكثر من عام مع إنفانتينو، بخصوص هذه الفكرة وأن اختيار 20 ناديا من القارة سيوجد جوا تنافسيا كبيرا ويزيد من قيمة الاستثمار، لافتة النظر إلى أن المسابقة المقترحة ستكون منصة لتسويق الكرة الإفريقية أيضا سواء من جهة احتراف اللاعبين وكذلك من جهة حقوق البث التليفزيوني.

ونوهت باربرا غونزاليس، إلى أن هذه البطولة ستُغير من كرة القدم الإفريقية؛ إذ سيكون التنافس بين أقوى 20 ناديا، وسيكون هناك صعود وهبوط كما يحدث في الدوريات المحلية، قائلة: "لذا أرى أنها فكرة رائعة لتسويق الكرة الإفريقية".

وأتمت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني تصريحاتها بالإشارة إلى أن تنظيم البطولة وإيجاد صيغة تنظيمية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية في الوقت ذاته سيكون التحدي، قائلة: "خروج أندية مثل سيمبا أو الأهلي والزمالك من أي بطولة سيضعفها، التفكير مستمر في كيفية ضبط الأمور".