التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، إحباط هجوم كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تعتزم شنه على السعودية.
وكان الهجوم سيتم بواساطة إطلاق طائرة مفخخة من محافظة عمران، شمال غربي اليمن.
وقال التحالف إنه تمكن من تدمير الطائرة بدون طيار مفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها.
وفي البحر، أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ تابع للميليشيا الحوثية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية.
وكانت قوات التحالف العربي تمكنت، الاثنين الماضي، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، جنوبي السعودية.
وشدد التحالف على أن محاولات الميليشيا المتكررة في الاعتداء على المدنيين والمرافق المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، قبل أيام، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
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