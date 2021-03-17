جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوى، إن "مهاجمة بوتين تعنى مهاجمة روسيا"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الروسى.



جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوى، إن "مهاجمة بوتين تعنى مهاجمة روسيا"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الروسى. وكان بايدن قد توعد بوتين بأنه سيواجه عواقب توجيه جهود ترمى للتأثير فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2020 لصالح دونالد ترامب وإن ذلك سيتحقق قريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الدوما يرد على تهديد بايدن لبوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.