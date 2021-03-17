الكرملين: روسيا تعد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسى، مشيرا إلى أنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.





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