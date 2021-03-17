تقارير ألمانية: برلين الأقل إنفاقا على تكاليف استضافة القواعد الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير رسمية ألمانية بأن برلين أنفقت 118 مليون دولار خلال العام الماضى على استضافة القوات الأجنبية على أراضيها، فيما لا يمثل هذا المبلغ سوى جزء بسيط مقارنة بما ينفقه الحلفاء الرئيسيون الآخرون على تكاليف المشاركة فى نفقات استضافة هذه القوات ويقل كثيراً عن مليارات الدولارات التى تضخها القوات الأمريكية فى الاقتصاد الألمانى.





ونقلت دورية "ستارز آند ستريبس" العسكرية الأمريكية عن التقارير أن ألمانيا أنفقت نحو 53 مليون دولار على متابعة التكاليف الإدارية للقوات الأجنبية مثل حيازة الأرض، ويزيد هذا المبلغ بعشرة ملايين دولار عما جرى إنفاقه خلال العام الماضى، لكنها أشارت إلى أن هذه الزيادة كانت متعلقة بالقوات البريطانية والهولندية والكندية فى ألمانيا.

وأوضحت التقارير التى استندت إلى بيانات حكومية مقدمة إلى النائب البرلمانى الفيدرالى الألمانى سيفيم داجدلين، أفادت بأن "الإنفاق على مشروع الإنشاءات العسكرية انخفض من 66 مليون دولار خلال عام 2019 إلى 59 مليون دولار فى العام الماضى.

وأكدت أن أغلبية مبلغ الإنفاق كان متعلقا بالقوات الأمريكية التى يبلغ قوامها حوالى 32 ألف جندى وتمثل أكبر تواجد لقوات أجنبية أخرى فى ألمانيا، لكن مساهمة برلين مازالت أقل من الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة من حيث دفع نفقات القواعد العسكرية هناك.

وأشارت "ستارز آند ستريبس" إلى أن ألمانيا ساهمت بمبلغ 118 مليون دولار لدعم بعثات عسكرية أجنبية على أراضيها خلال العام الماضى، وجرى استخدام بعضاً من هذا المبلغ لدعم مشروعات بناء منشآت عسكرية أمريكية.

من ناحية أخرى، أشارت بيانات للقوات الجوية الأمريكية فى أوروبا، اليوم، إلى أن القوات الأمريكية تعتبر بمثابة محرك اقتصادى رئيسى فى أجزاء من ألمانيا، لاسيما المناطق الريفية والمدن الصغيرة، حيث ضخت القوات الأمريكية فى المنطقة المحيطة بقاعدة "رامشتاين" وحدها 1.2 مليار دولار فى الاقتصاد خلال عام 2019.