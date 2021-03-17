اجتماع مائد مستديرة بجامعة الدول العربية يؤكد أهمية التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - قالت خليدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكدت على الحاجة الملحة للشروع فى تحول رقمى شامل فى شتى أرجاء المنطقة العربية.





جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن السياسات حول التحول الرقمى فى سياق التعافى من وباء كورونا والتنمية المستدامة، والذى عُقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس واستضافته جامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى اليوم، بمشاركة ممثلين من الشركاء الثلاثة بالإضافة إلى لفيف من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمراكز البحثية وغيرها من المنظمات الأخرى التى تعمل فى المنطقة.

وأردفت "بوزار": "إن جامعة الدول العربية قدمت مثالاً رائعاً للقيادة فى هذا المجال، حيث تمضى قدماً فى رقمنة جميع أعمالها وعملياتها بدعم مقدّم من الحكومة اليابانية. ويسر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن تتاح له فرصة تيسير هذا التحول".

​فيما قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "يتزايد الإدراك بأن التحول الرقمى أصبح لا غنى عنه، وخاصة فى ظل تفشى جائحة كوفيد-19. وتعمل جامعة الدول العربية حالياً بالتعاون مع شركائها (الإسكوا، والاتحاد الدولى للاتصالات، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات) على تحديث الإستراتيجية العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للفترة 2022-2026 وتنفيذها.

بينما ​صرح السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان فى مصر قائلاً: "يمكن أن يؤدى التحول الرقمى إلى زيادة القيمة المضافة للخدمات فى العديد من المجالات، بما فى ذلك الصحة، والرفاهية والتعليم، وخاصة فى مرحلة ما بعد كوفيد-19، وتحاول اليابان استخدام الأدوات الرقمية لزيادة فعالية مشاريع الدعم التى تقدّمها فى المنطقة العربية".

و​تعتبر المائدة المستديرة - التى عُقدت على نحو افتراضى اليوم - الرابعة فى سلسلة الحوار رفيع المستوى، والتى شارك فى استضافتها الشراكة الثلاثية منذ عام 2019، والتى بدأت بعد اختتام الحوار السياسى العربى اليابانى الأول بنجاح، والذى عُقد فى سبتمبر 2017.