النرويج تعلن دخولها موجة ثالثة من كورونا

ونقلت قناة NRK TV عن بنت قوله: "لقد دخلنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لكننى أعتقد أنه يمكننا التعامل مع ذلك بنجاح مرة أخرى".
وخلال اليوم الماضى، بلغت الزيادة فى عدد المصابين فى النرويج 1.156 حالة، منها 495 فى العاصمة أوسلو، وهى المرة الأولى التى تجاوزت فيها الزيادة اليومية عتبة الألف شخص منذ بداية الوباء بعد الحد الأقصى السابق 930 حالة بلغته فى يناير، ووصل إجمالى الإصابات إلى أكثر من 82.4 حالة.
وقال الوزير بحسب "روسيا اليوم": "نرى أن انتشار سلالة معدية أكثر للفيروس أدى إلى زيادة حادة فى عدد الإصابات، خاصة فى أوسلو، لذلك من الضرورى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى البؤر الأساسية، محذر من أنه إذا لم يتحسن الوضع، فسيستوجب ذلك اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الوطنى.
وتعلق سلطات النرويج آمالا على حملة التطعيم التى قد تلقى جراءها أكثر من 488.3 ألف من سكان البلاد الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.
وكانت النرويج قد أوقفت الخميس الماضى استخدام لقاح "أسترازينيكا" السويدى البريطانى، على خلفة اكتشاف آثار جانبية خطيرة لدى بعض المطعمين به.
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