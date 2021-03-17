الملك سلمان يوافق على عدد من قرارات المجلس الصحي السعودي

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محمد سياف - ابو ظبي - وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على عدد من قرارات المجلس الصحي السعودي والتي تأتي في مقدمتها:

1- دراسة إدراج خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن الخدمات المعطاة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع أعطاها أولوية الدراسة.

2- إلزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية التي اعتماداتها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- اعتماد منصة “صحة” كمنصة موحدة للتقارير الطبية.

4- الموافقة على مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية مرتفعة الثمن التي ذكر فيها أدوار محددة ومؤشرات أداء مرحلية للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي وكذلك شركة (نوبكو) التي تقوم بعملية إدارة شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يرفع مستوى قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الطبية الحكومية.

5- يكلف المركز الوطني للمعلومات الصحية بتصنيف التقارير ومعالجتها بالتعاون مع القطاعات الصحية.

ويعد برنامج الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية باهظة الثمن، ضمن مبادرات المجلس الصحي الذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ معاير استراتيجيات تحقيق أهداف تحسين الكفاءة وجودة الخدمات الصحية من برنامج التحول الوطني 2030.

وفي السياق ذاته قال الدكتور نهار بن مزكي المدير العام للمجلس الصحي أن موافقة الملك سلمان على القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي تأتي تجسيدا للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة فضلاً على تسخير الإمكانيات للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.