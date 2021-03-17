كيفية طلب ترخيص مرافق الإيواء السياحي بعد تعديل اللائحة وشروط الترخيص

ازدادت التساؤلات في المملكة السعودية مؤخرا حول كيفية طلب ترخيص مرافق الإيواء السياحي بعد سلسلة التعديلات التي تم إضافتها مؤخرا من قبل وزارة السياحة السعودية على لائحة مرافق الإيواء السياحي وتضمنت أيضا تعديلات على آلية تصنيف المنشآت والمرافق السياحية وفقاً لمجموعة من معايير واشتراطات التصنيف التي تختلف حسب نوع المرفق السياحي أو الخدمة السياحية التي تقدمها المنشأة حيث تتنوع أشكال المرافق السياحية بين (الفنادق، والمنتجعات، والفلل الفندقية، والشقق السكنية، والمخيمات السياحية) وكذلك تم تضمنت التعديلات الجديدة إدخال بعض الأنواع الحديثة للمرافق السياحية، وجاءت تلك التعديلات بهدف الرفع من كفاءة قطاع المرافق السياحية في المملكة وتطوير وتسهيل إجراءات ترخيص وتصنيف مرافق الإيواء السياحي من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين للمساهمة في قطاع السياحة.

إجراءات ترخيص مرافق الإيواء السياحي بعد تعديل اللائحة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار موافقة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي على إجراء تعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، بهدف تنظيم آلية تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وإعادة تنظيم العلاقة بينها وبين النزلاء والضيوف، وتعديل معايير واشتراطات الحصول على درجة التصنيف، وكذلك إجراءات طلب ترخيص مرافق الإيواء السياحي مع تعديل آليات الرقابة والتفتيش، ومن أبرز ما تتضمنته لائحة مرافق الإيواء السياحي :

إدارج أنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي مع درجات تنصيف محدثة (من نجمة واحدة إلى 6 نجوم) مثل: (الفنادق التراثية، وفنادق الاستشفاء، وفنادق البوتيك، وفنادق الكبائن، وبيوت العطلات، والنزل، والمخميات). تعديل قوائم المعايير والاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة التصنيف، ويستثنى المرخصيين حاليا من تطبيق المعايير التي تتطلب أعمالاً إنشائية. إمكانية طلب الحصول على درجة التصنيف فور إصدار الترخيص بعد استفياء كافة الشروط. السماح بمنح المنشآت مهلة 180 يوما للحصول على التصنيف، لحين الانتهاء من تجهيزات المنشأة وفقاً للمعايير والاشتراطات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي. تعديل مدة صلاحية الترخيص وشهادة التصنيف لتصبح سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات. إضافة ميزة التجديد التلقائي لكلاً من ترخيص مرافق الإيواء السياحي والتصنيف. تطوير آلية التعامل مع شكاوي النزلاء والسياح، مع منح مكافأة تشجيعية لمن يساهم في الكشف عن مخالفات مرافق الإيواء السياحي من غير المفتشين وفقاً للوائح والمعايير. اختصار المدة الزمنية اللازمة لاستخراج الترخيص وشهادة التصنيف من وزارة السياحة. الزام جميع العاملين بارتداء الزي الرسمي للفندق أو الزي السعودي التقليدي لمواطني المملكة. إنشاء منصة إلكترونية لمراقبة كيفية سريان العمل داخل مرافق الإيواء السياحي، ومراقبة النشاط السياحي بالمملكة من خلال جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالنشاط. التقيد بوقت دخول ومغادرة النزيل للمرفق السياحي كما هو محدد في لائحة، وقائمة الاشتراطات. توفير وحدة بديلة للنزيل بنفس معايير تصنيف ودرجة خدمة الوحدة المحجوزة له، وذلك في حالة التأخر عن الأوقات المحددة المفترض إدخال النزيل فيها للوحدة التي قام بحجزها.

خطوات طلب ترخيص مرافق الإيواء السياحي

يمكن للراغبين في الحصول على ترخيص لمرافق الإيواء السياحي الخاصة بهم إتمام الإجراءات اللازمة الكترونيا عبر:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة. إنشاء حساب في موقع الوزارة، من خلال الضغط على خيار “إنشاء حساب” أعلى الصفحة ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ويمكن للمواطنين والمقيمين داخل المملكة تسجيل الدخول عبر أبشر. ثم يتم اختيار خدمة مرافق الإيواء السياحي من ضمن الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة. يتم اختيار طلب ترخيص ثم قراءة شروط ومواصفات الخدمة، والاطلاع على الإجراءات المطلوبة بدقة. تحديد علامة الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على التالي. يتم تسجيل الدخول، ثم تعبئة بيانات نموذج طلب ترخيص مرافق الإيواء السياحي بدقة.

ويشترط على طالب الترخيص ألا يكون قد حكم عليه في جريمة أو قضية مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء رخصة المرفق السياحي ضد مقدم الطلب بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى التي أوضحتها وزارة السياحة عبر موقعها الإلكتروني.