الرقم المجاني لشركة الكهرباء السعودية للشكاوى والاعتراضات

كثيرٌ من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، يحتاجون إلى معرفة الرقم المجاني لشركة الكهرباء السعودية للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء وحل المشكلات التي تواجههم أو الاستفسار عن أسئلة، فيما وفّرت الشركة عددًا من الأرقام الأخرى الخاصة بالطوارئ والدعم الفني وخدمات المشتركين، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفر على العملاء عناء الذهاب إلى مقرات الشركة وخسارة الوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة إلى تحسين خدماتها باستمرار، إذ إن الشكاوى التي تصل إليها عبر الهاتف الإلكتروني وتعمل على حلها، وكذلك الاستفسارات المختلفة، تدفعها دائما للعمل والاهتمام بالخدمات بشكل أفضل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

بجانب الأرقام التي أتاحتها الشركة السعودية للكهرباء للتواصل مع خدمة العملاء، وحل المشكلات، وفرت، أيضًا، خدمات إلكترونية عديدة، من بينها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعوديّة عبر الإنترنت.

ثم اختيار خدمات الفواتير التي تظهر أسفل خدمات المشتركين.

النقر بعد ذلك على استعراض الفواتير.

كما يجب إدخال رقم الحساب، وننقر على عرض الفاتورة، لمعرفة جميع التفاصيل.

وفي حالة الدخول أول مرة لموقع الشركة يتطلب الأمر، إنشاء حساب جديد، فيما يمكن عمل ذلك باختيار تسجيل جديد من الحساب الشخصي.

ثم نحدد نوع التسجيل “أفراد أم أعمال”.

يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة.

النقر على إكمال، لتصل رسالة بها رمز التحقق، ثم تدخله في المكان المخصص وننقر على إكمال.

بعد ذلك ندخل الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، والرقم السري، وغيرها من بيانات مطلوبة.

استلام رسالة بها رمز التحقق، ليتم إدخالها في المكان المخصص.

ثم استلام رسالة عبر البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

الرقم المجاني لشركة الكهرباء السعودية

وننشر الرقم المجاني لشركة الكهرباء السعودية وغيرها من الأرقام وقنوات التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في المملكة، خدمة للمواطنين والوافدين الراغبين في معرفة هذه الأرقام، وذلك على النحو الآتي:-