“رسمياً” بدء تطبيق نظام “التخصيص” بالمملكة العربية السعودية

لقد تمت الموافقة على تفعيل نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الوزراء السعودي الذي كان يرأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد تم عقد هذه الجلسة أمس يوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021م عن طريق الاتصال المرئي عبر الانترنت، ونظام التخصيص في المملكة يعبر عن الرؤية المستقبلية 2030 التي تسعى إلى تنمية الاقتصاد والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتنفيذها بكل دقة، والآن سوف نوافي حضراتكم بأهم المعلومات عن نظام التخصيص وما هي أهدافه.

نظام التخصيص – ما هو ؟

نظام التخصيص يعتبر من أهم البرامج التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذها في عام 2030 وهدفه هو زيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك لتخفيف التكاليف على الحكومة بالإضافة إلى رفع كفاءة هذه الخدمات لتلبي متطلبات المواطنين، وأيضاً هذا البرنامج يعمل على جذب العديد من الأجانب للاستثمار فيه وبالتالي تنمية الاقتصاد في المملكة.

ويتم تطبيق نظام التخصيص على العديد من الشركات عن طريق عقود بين القطاع الخاص والقطاع العام أو عن طريق بيع جزء من الأصول التابعة للحكومة للقطاع الخاص أو بيع الأصول بالكامل وذلك طبقاً للاتفاق بين القطاعين، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص بعض الخدمات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل بها وتحسين جودة الخدمات وتنوع مصادر الدخل للحكومة السعودية.

يهدف نظام التخصيص إلى تنمية الاقتصاد السعودي عن طريق تقديم مشاريع خاصة للتخصيص وأيضاً شراكة القطاع الخاص والعام مع العديد من المستثمرين من القطاع الخاص الدولي أو المحلي والتي يقوم بدعمها المركز الوطني للتخصيص.

أيضاً يهدف نظام التخصيص إلى وجود مرونة في الاستثمار ومرونة في تنظيم مشاريع التخصيص في السعودية وهذا يعمل على دعم تلك المشاريع و تجعلها مميزة وجذابة طوال الوقت.

نظام التخصيص يعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد العديد من المشاريع الاستثمارية ويعمل نظام التخصيص على تنظيم وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتلك المشاريع وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص بشكل شفاف وعادل.

يعمل نظام التخصيص على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهتم بتقديم جميع الاقتراحات والحلول لتنمية الاقتصاد والاستفادة من السيارات الدولية والمحلية والسعي للعمل بها.

الأهداف التي يسعى لتحقيقها برنامج التخصيص