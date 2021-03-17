تعديلات نظام الإسكان الجديد في السعودية، تم إطلاق نظام الإسكان الجديد في السعودية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية وتم وضع قواعد وأهداف نظام الإسكان الجديد لكي تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية رؤية 2030، وكان الهدف من نظام الإسكان الجديد هو التحديث للقطاعات المختلفة في الدولة ووضع مجموعة من القواعد والقوانين التي تتوافق مع جميع التطورات الحديثة الحالية في أرجاء السعودية المختلفة، ووجد أن ذلك النظام يقوم بخدمة فئة كبير من الأشخاص والأسر في السعودية.

نظام الإسكان الجديد في السعودية وتعديلاته

بالتعاون بين وزارة الإسكان وهيئة صندوق التنمية العقارية في السعودية تم إطلاق مجموعة تعديلات في نظام الإسكان السعودي، والذي يعتبر مختص بحصول المواطنين والأسر السعودية على الوحدات السكنية الراغبين بها ولكن بفترة سداد سهلة وميسرة على المواطنين مقدمة من بنك الإسكان والتنمية العقارية.

وأما عن أبرز تعديلات نظام الإسكان الجديد فهي: