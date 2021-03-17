الاردن يسجل اعلى اصابات يومية .. 9417 اصابة جديدة بفيروس كورونا

دوت الخليج :- سُجِّلت (9417) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (486,470) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5428) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.36%)، مقارنة مع (18.79%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,638) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,223,283) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5124) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (401,319) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,723) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (491) حالة، فيما غادرت (328) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2844) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2215) بنسبة إشغال (42%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (638) بنسبة إشغال (51%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (337) بنسبة إشغال (30%).