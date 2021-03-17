أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور على الصبري

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الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور على الصبري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ الدكتور/ علي محمد احمد الصبري ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال الطب والتعليم. الامين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور على الصبريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ الدكتور/ علي محمد احمد الصبري ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال الطب والتعليم. وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية إلى شقيق الفقيد الدكتور/ قـاسـم مـحمـد أحـمـد الصـبري واخـوانـه، وإلى نجل الفقـيـد الدكـتور/ ريـدان علي مـحـمد أحـمد الصبري واخـوانـه وكافة آل الـصبري بالدائرة (91) مـديـريـة الـمخـادر محافظة اب في هذا المصاب. سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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