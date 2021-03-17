أخبار اليمن : تحالف العدوان يواصل احتجاز 13 سفينة نفطية

تحالف العدوان يواصل احتجاز 13 سفينة نفطيةنفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما يروج له إعلام العدوان عن دخول العشرات من ناقلات النفط إلى غاطس أو أرصفة ميناء الحديدة. مشيرة إلى أن تحالف العدوان يواصل حتى اليوم احتجاز 13 سفينة نفطية، منها 9 سفن من العام الماضي و4 سفن منذ شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأكدت المؤسسة ، في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، أن إدعاءات العدوان لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق التضليل والتدليس والحرب الإعلامية التي تنتهجها وسائل إعلامه لتبرير القرصنة البحرية واستمرار إعاقة دخول البضائع والاحتياجات الإنسانية.

وأوضح البيان أنه منذ مطلع العام 2021م لم تصل أي ناقلة وقود إطلاقا إلى أرصفة ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن كافة السفن النفطية المذيلة في إحصائية نشاط حركة السفن الصادرة عن الإدارة المختصة بميناء الحديدة تحت مسمى "من المتوقع وصولها" لم يٌسمح لها بالدخول من قبل بوارج العدوان رغم حصولها على تصاريح أممية، بعد خضوعها لآلية التحقق والتفتيش واستيفائها كافة الشروط.

ولفت البيان إلى أن ناقلتي نفط كان من المتوقع وصولهما إلى ميناء الحديدة خلال أبريل العام 2020م وأوشك أن يمر عليهما عام دون وصولهما.

وجددت مؤسسة موانئ البحر الأحمر تأكيدها الإلتزام بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية "IMO" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها.

ولفتت إلى أن المؤسسة على استعداد لاستقبال كافة السفن التجارية والإغاثية والناقلات النفطية بموجب الأنظمة والإجراءات المتبعة لديها والمعمول بها، في الموانئ العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع السفن دون استثناء.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، النظر إلى معاناة الشعب اليمني وإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح الموانئ، خاصة ميناء الحديدة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

