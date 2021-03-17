التحالف العربى يحبط هجوما بطائرة مفخخة استهدف السعودية

جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف، أنه تم تدمير الطائرة واستهداف العناصر المسلحة المشغلة لها فى مديرية عمران. وأكد التحالف أنه يتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية. وشدد على أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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