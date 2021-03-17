جدة - نرمين السيد - وأدلى بلينكن بهذه التصريحات، فى أول محادثات مباشرة مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ أوى يونغ فى سيئول، بحسب "روسيا اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء آخرين من أجل نزع السلاح النووى من الشمال.
ووصل الوزير الأمريكى إلى كوريا الجنوبية فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد ساعات من وصول وزير الدفاع لويد أوستن قادما من اليابان.
وأضاف بلينكن: "جئت ووزير الدفاع أوستن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتحالف بين واشنطن وسيئول، ونريد تحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة، ومن أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان صحفى، إن بلينكين ويونغ اتفقا على أن القضية النووية وغيرها من القضايا فى كوريا الشمالية هى قضايا مهمة تحتاج إلى التعامل العاجل معها".
وجاء فى البيان: "أجمع الجانبان على أنه من المهم لبلديهما صياغة وتنفيذ استراتيجية منسقة بالكامل تجاه الشمال"، واتفقا على مواصلة التعاون فى مراجعة سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: النظام الاستبدادى بكوريا الشمالية يواصل انتهاكاته الممنهجة ضد شعبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.