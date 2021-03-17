بلينكن: النظام الاستبدادى بكوريا الشمالية يواصل انتهاكاته الممنهجة ضد شعبه

جدة - نرمين السيد - وأدلى بلينكن بهذه التصريحات، فى أول محادثات مباشرة مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ أوى يونغ فى سيئول، بحسب "روسيا اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء آخرين من أجل نزع السلاح النووى من الشمال.

ووصل الوزير الأمريكى إلى كوريا الجنوبية فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد ساعات من وصول وزير الدفاع لويد أوستن قادما من اليابان.

وأضاف بلينكن: "جئت ووزير الدفاع أوستن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتحالف بين واشنطن وسيئول، ونريد تحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة، ومن أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان صحفى، إن بلينكين ويونغ اتفقا على أن القضية النووية وغيرها من القضايا فى كوريا الشمالية هى قضايا مهمة تحتاج إلى التعامل العاجل معها".

وجاء فى البيان: "أجمع الجانبان على أنه من المهم لبلديهما صياغة وتنفيذ استراتيجية منسقة بالكامل تجاه الشمال"، واتفقا على مواصلة التعاون فى مراجعة سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ.