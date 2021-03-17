رئيس الوزراء التونسى: الوضع الاقتصادي خطير جداً

وشدد المشيشى – خلال إشرافه على أولى لقاءات "بيت الحكمة" للانطلاق فى خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - على وجوب أن يكون المناخ السياسى دافعاً لإعادة الإقلاع الاقتصادى، لا سيما وأن المواطن التونسى قد سئم المناكفات السياسية، وهو فى حاجة إلى طمأنته فى ظل التدهور المستمر لمقدرته الشرائية.
وكشف المشيشى، أنه يجرى العمل على إرساء ديناميكية اقتصادية تستقطب اهتمام السياسيين للمساهمة فى إنجاحها، معرباً عن أمله فى انخراط كافة مكونات الطيف السياسى فى هذه الديناميكية.
وأوضح رئيس الوزراء التونسى، أنه فى ظل مناخ سياسى متوتر، وتواصل الأزمة الاقتصادية، فإن الدولة ستدرك وضعية الإفلاس أو شبه الإفلاس، عندها لن تحقق الطبقة السياسية، سواء كانت فى المعارضة أو فى الحكم، أى منفعة .
وجدد المشيشى الدعوة إلى كافة الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات العالقة، وتفادى الوصول إلى انسداد سياسى واقتصادى، مؤكدا أنه لو انهار السقف سينهار على الجميع بمعارضتها وبمساندتها وبمؤسساتها، ومعبرا عن أمله أن لا تصل البلاد إلى هذه المرحلة البتة، وأن يحاول الكل التقدم سويا لما فيه مصلحة تونس.
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