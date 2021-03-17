قصف أمريكى لعناصر طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، أنها شنت غارات جوية ضد مقاتلى حركة طالبان فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان هذا الأسبوع، وذلك بعد أن شن المسلحون عدة هجمات ضد القوات الأفغانية.





وذكرت القوات الأمريكية أن القوات الجوية استهدفت مواقع طالبان فى منطقتى زيراى وسبين بولداك بإقليم قندهار، وتعرضت عناصر طالبان للقصف على مدار الـ48 ساعة الماضية بعد الهجمات المتعددة لطالبان على القوات الأفغانية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

وكتب المتحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان سونى ليجيت على موقع "تويتر" إن الغارات تم شنها عندما كان مقاتلو طالبان يحاولون مهاجمة مواقع قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانية، وذكر أنه بموجب اتفاقية الولايات المتحدة وحركة طالبان فإن الجيش الأمريكى يدافع عن قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانية.

وفى تعقيبها على الغارات الجوية الأمريكية، قالت طالبان إن الولايات المتحدة تصرفت بشكل ينتهك اتفاقية الدوحة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد - فى بيان - إن القوات الأمريكية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية مواقع لطالبان فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وبحسب ما ورد تسببت الغارات الجوية فى خسائر فادحة فى صفوف حركة طالبان.

وفى غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن ثمانية من مقاتلى طالبان على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون فى عملية مشتركة للمشاة والقوات الجوية الأفغانية فى إقليم بلخ.

وأضافت وزارة الدفاع فى البيان أن القوات الجوية استهدفت مستودع طالبان ومركز العمليات التكتيكية للحركة فى المنطقة.

وأعلنت مديرية الأمن القومى بولاية هلمند إلقاء القبض على 12 شخصًا بتهم إرهابية مختلفة فى الإقليم، مضيفة أنها ألقت القبض على 9 أشخاص بتهمة القتل المستهدف لموظفى الحكومة وشيوخ القبائل.

على الرغم من جهود السلام تصاعدت أعمال العنف فى جميع أنحاء أفغانستان واشتدت عمليات القتل المستهدف وتزايدت العبوات الناسفة المغناطيسية.