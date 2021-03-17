جدة - نرمين السيد - وصرح وزير الخارجية الأوكرانى، بحسب "روسيا اليوم"، بأن تقرير إيران هو محاولة سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط الطائرة. وانتقد دميترى كوليبا تقريرا عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضى ووصفه بأنه محاولة ساخرة من جانب السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطمها. وكتب كوليبا على "فيسبوك": "ما رأيناه فى التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا". وأضاف "لن نسمح لايران بإخفاء الحقيقة ولن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عن حادثة الطائرة.. وزير الخارجية الأوكرانى: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.