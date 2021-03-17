بيلوسى تنتقد تعامل الجمهوريين مع أعمال شغب الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيلوسى، فى تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، لوجود خلافات قائمة مع الجمهوريين بشأن نظرتهم تجاه تأسيس لجنة مكونة من حزبين للتحقيق فى أعمال الشغب التى وقعت أمام مبنى "كابيتول".

وقالت بيلوسى إن الجمهوريين يريدون أن يتعاملوا مع أعمال الشغب التى وقعت مثل تعاملهم مع المظاهرات التى يتم تنظيمها للمطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء والاحتجاجات السلمية، مشددةً على أن المشكلة الأساسية تكمن فى منظور الحزب الجمهورى تجاه هذه الأحداث.

وأضافت قائلة: "نريد أن تتألف اللجنة من الحزبين، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت منظور اللجنة لا تتضمن استخلاص أى استنتاجات بشأن ما حدث هذا اليوم (6 يناير) كمقدمة لكيفية المضى قدماً والتحقيق فى الأمر، ولكننا يجب أن نحقق ويجب أن نظهر الحقيقة للشعب الأمريكى".

يُذكر أن مؤيدين للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى كابيتول هيل يناير الماضى مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتوجيه تهم ضد أكثر من 300 شخص.

وبحسب الصحيفة، توقفت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين منذ فبراير الماضى عندما اقترحت بيلوسى تأسيس لجنة تتكون من 7 ديمقراطيين و4 جمهوريين.