التحالف الإسلامى العسكرى يناقش وسائل إعلام داعش فى بث الرسائل الإجرامية

جدة - نرمين السيد - أقام التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا نقاشيًا بعنوان "داعش ووسائلها الإعلامية فى بث الرسائل الإجرامية"، بمقره بالعاصمة السعودية الرياض.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاجتماع التعرف إلى ماهيّة العمل الإعلامى لدى الجماعات المتطرفة وخصوصاً جماعة (داعش) الإرهابيّة، والأدوات المستخدمة فى التأثير على الشرائح المستهدفة لغرض التجنيد والانضمام إلى الجماعة.

وأشار ممثل مملكة البحرين العقيد ركن طيار على محمود إلى ارتباط العمل الإعلامى للجماعات المتطرفة بمجالات الإرهاب الأخرى (الفكرى، تمويل الإرهاب، العسكرى) حيث إن كلاً منها يدعم الآخر، مؤكدًا أن الأعمال الإعلامية للجماعات المتطرفة شكل من أشكال القوى الناعمة التى تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها فى الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.