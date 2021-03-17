إغلاق شامل لنابلس فى فلسطين للحد من تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد رمضان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن غداً الخميس يوم إغلاق شامل لكافة مناحى الحياة، وأن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات صارمة ومشددة بحق من لا يلتزم بهذا القرار، مشيرًا إلى أن القرار يستثنى الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية.

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