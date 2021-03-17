جونسون يعلن استعداده لتلقى لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - فى مسعى لطمأنة الجمهور البريطانى حول سلامة لقاح "أسترازينيكا" بعد أن أوقفت بعض الدول الأوروبية استخدامه، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته من اللقاح.





وجونسون الذى أدخل العام الماضى إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قال لأعضاء البرلمان إنه سيتلقى "أخيرا اللقاح فى وقت قريب جدا"، مؤكدا أن اللقاح الذى سيطعم به هو "أسترازينيكا". وكان جونسون أكد مرات عدة أن لقاح "أسترازينيكا" آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه فى حملة التطعيم، وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار فى تلقيه.

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