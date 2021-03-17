الدفاعات السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي

دمشق ـ الوطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء امس الاول لعدوان صاروخي اسرائيلي على مناطق تقع جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق . ونقلت وكالة الانباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري، قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض الأهداف في محيط دمشق”.وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

في السياق قال سكان يعيشون جنوب العاصمة السورية أنهم سمعوا اصوات قصف جوي تبعها رد من قبل القوات السورية وانطلاق مضادات أرضية من أطراف العاصمة الغربية باتجاه جنوب وغرب العاصمة “. وأكد السكان ” أنهم شاهدوا عددا من الصواريخ وهي تنفجر في الجو غرب منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق بعد تصدي المضادات الارضية السورية لها “.

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