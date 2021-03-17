فلسطين: إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين

رام الله المحتلة ـ د ب أ: قالت الرئاسة الفلسطينية أمس إن إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي. وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”. وأكد أبو ردينة أن ممارسات إسرائيل “لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وهي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية”. وقال إن “آخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الاسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة”. وأشار إلى عمليات هدم ومصادرة إسرائيلية أخرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مؤكدا أن “السياسة الإسرائيلية بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وطالب الناطق اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والادارة الأميركية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لـ “وقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي”.

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