بمشاركة السلطنة.. المجلس الوزاري الخليجي يتابع قرارات قمة العلا

17 مارس,2021

الرياض ـ العمانية: شاركت السلطنة في الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد السلطنة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وأكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، أن دول مجلس التعاون تقف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال معاليه خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن بيان العلا أكد على ضرورة وحدة دول مجلس التعاون وأن مقرراته أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك.

من جهته أكد معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون أن مجلس التعاون يقف مع المملكة في كافة الإجراءات لحماية مصالحها، وعلى الموقف الخليجي حول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث الإماراتية. وبحث المجلس عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقد أدان المجلس في بيان صادر عنه الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس الحالي. كما أكد المجلس الوزاري أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصا في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والأيدي العاملة، والتعليم. وأشاد المجلس بإسهامات دول المجلس التي بلغت نحو 40 بالمئة من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين، الذي عُقد بتاريخ 1 مارس2021م لتمويل خطة الاستجابة لعام 2021م لجهود الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. ورحّب المجلس باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وهنّأ دولة عبدالحميد الدبيبة، على نيله ثقة مجلس النواب رئيسًا للحكومة، ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.

كما نوّه بنتائج الزيارات التي قام بها معالي الأمين العام إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة.