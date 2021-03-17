الفلبين تعلق دخول الأجانب حتى 19 أبريل المقبل للحد من تفشى كورونا

وقالت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا فى البلاد فى بيان جديد إن الأجانب لن يتمكنوا من دخول البلاد من 20 مارس الجارى حتى 19 أبريل المقبل بموجب الحظر، كما وجهت فرقة العمل الوكالات المعنية للحد من عدد الركاب الدوليين الوافدين إلى 1.500 فى اليوم.
وأوضح البيان أن الحظر لا يشمل المسؤولين الحكوميين الأجانب والدبلوماسيين والعمال الفلبينيين العائدين من الخارج.
وبينما فتحت الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا أبوابها منذ فترة وجيزة للسماح بدخول بعض الأجانب الذين لديهم بالفعل تأشيرات وخطابات إعفاء، إلا أنها تشهد ارتفاعًا فى حالات الإصابة بمتغيرات جديدة من الفيروس.
كما كانت الفلبين قد فرضت حظر التجوال لمدة أسبوعين على محيط العاصمة مانيلا، وأغلقت بعض المدن والفنادق، كما جددت الشرطة من تحذيراتها للمواطنين من التقبيل والعناق وغير ذلك من "مظاهر المودة العامة".
وسجلت الفلبين أكثر من 621.498 حالة إصابة و12.829 حالة وفاة بالوباء حتى الآن.
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