غدًا.. وزير الخارجية الكويتى يصل باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الكويتى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، سيصل على رأس وفد رفيع مستوى يضم كبار المسؤولين إلى باكستان، غدًا الخميس، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التى تلقاها من نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى.





وذكرت الخارجية الباكستانية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الزيارة تأتى على خلفية الاجتماع الثنائى الذى عقده مع وزير الخارجية قريشى على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى نيامى النيجر فى نوفمبر 2020. وأضاف البيان أن باكستان تأمل لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين خلال هذه الزيارة.

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