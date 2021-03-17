أمين الناتو يبرر وجود الحلف فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقال أمين عام الحلف -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الجورجى إيراكلى غاريباشفيلى اليوم الأربعاء، "إن أمن البحر الأسود من أولويات الناتو وجورجيا ونحن قلقون إزاء حشد روسيا العسكرى فى المنطقة.. هذا هو سبب عملنا على تعزيز وجودنا فى منطقة البحر الأسود".

وأشار إلى أن الناتو "يدعم السلامة الإقليمية لجورجيا وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا ويواصل فى دعوة روسيا إلى وقف احتلال إقليمى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وسحب جميع قواتها من هناك".

وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكرى للناتو قرب حدودها الغربية، فيما أكد الكرملين أن روسيا لا تمثل تهديداً لأحد لكنها لن تتغاضى عن أى ممارسات قد تهدد مصالحها.